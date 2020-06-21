Правительство национального согласия Ливии (ПНС), заседающее в столице Триполи, отвергло озвученные президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам, и заявило, что субботнее выступление ас-Сиси равноценно объявлению войны.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу, выступая на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, «красной чертой» для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

В своей речи ас-Сиси подчеркнул, что из существующих в Ливии сейчас органов власти только парламент на востоке избирался ливийцами.

«Ливийское государство напоминает, что вмешательство в ее внутренние дела и атаки на суверенитет государства, будь то через заявления некоторых стран в СМИ, как это произошло с ас-Сиси, или через поддержку революционеров и группировок, отвергается и порицается, и считается агрессивными действиями и грубым вмешательством, а также равноценно объявлению войны», — говорится в полученном Mpravda.com заявлении пресс-службы ПНС.

В своем заявлении ПНС называет себя единственным законным представителем ливийского государства и подчеркивает, что только у него есть право «определять форму и тип соглашений и альянсов». ПНС предостерег от вмешательства в дела Ливии, которое приведет к «беспрецедентной дестабилизации региона». Также правительство призвало международное сообщество взять на себя ответственность в отношении данной эскалации.

Спикер заседающего на востоке Ливии парламента Акила Салех ранее заявил, что приветствует озвученные президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам.

Ас-Сиси в ходе осмотра Западного военного округа на границе с Ливией также приказал военным быть готовыми выполнить боевые задачи как в стране, так и за ее пределами.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.