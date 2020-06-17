Двукратный олимпийский чемпион, тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что не пытался переманить фигуристку Александру Трусову с помощью денег, более того, инициатива перехода исходила от самой спортсменки. Причем, это решение она обдумывала около двух лет.

Как сообщает КП, Плющенко рассказал журналистам, что план возможного ухода из группы Этери Тутберидзе возник у фигуристки Александры Трусовой еще в 2018 году.

Плющенко признался, что всегда считал Трусову одной из лучших фигуристок в мире, которая "толкнула" фигурное катание России вперед, однако разговоры о том, что он переманил спортсменку финансово не имеют под собой оснований, ведь семья у Александры вполне состоятельная.

"Деньги им не нужны. Они вполне хорошо себя чувствуют…. Но два года назад позвонил мне папа Саши, сказал, что хочет пообщаться… Я тогда ответил, что пока что не могу ее взять,… у меня маленькая площадка, мы не сможем тренироваться… И вот пришло время, когда они снова пришли ко мне и сказали: "Мы хотим перейти", — рассказал Плющенко, подчеркнув, что решение о переходе со стороны Трусовой было взвешенным, а не спонтанным, а инициатива принадлежала самой фигуристке.