Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказал об особенностях работы с его самой перспективной ученицей — Александрой Трусовой.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров и обладательница нескольких мировых рекордов в мае перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

«Трусова — это большая ответственность, но в то же время и большой кайф. Можно даже сказать, что это большой подарок. Очень интересно двигаться вместе вперед. У Саши нет страха, она не боится упасть. Могу сравнить ее с бультерьером, который идет в атаку. Это потрясающее качество! Она работяга, труженица. В тренировочном процессе у нас схожие характеры», — отметил Плющенко.

По словам наставника, они сейчас много работают над скольжением, катанием и артистичностью — над тем, чего не хватало спортсменке раньше. Плющенко уверен, что они двигаются в верном направлении.

По поводу смены тренера впервые высказалась и сама 16-летняя фигуристка, с которой никто в мире не может состязаться в сложности исполняемых элементов. Однако в прошлом сезоне она потеряла стабильность, за которой и пришла к Плющенко.

«Я считаю, что это нормально тренироваться у разных тренеров. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четвертными и может быть он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно», — заявила Александра.