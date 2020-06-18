Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о своём назначении на должность тренера сборной России. Его цитирует КП.

Он отметил, что готов оказывать помощь всем спортсменам национальной команды. По словам фигуриста, если начинать работать со спортсменами национальной команды, то необходимо «встать на ставку, на зарплату, на центр специальной подготовки».

Плющенко сделал акцент на том, что не просил о должности, а ему она досталась по регламенту, поскольку он работает с одним из спортсменов сборной страны – Александрой Трусовой.

14 июня стало известно, что Плющенко назначили тренером сборной. Этот статус он получил в результате перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Трусовой из группы другого тренера Этери Тутберидзе. Свою академию «Ангелы Плющенко» спортсмен открыл еще в апреле 2017 года.

Ранее Плющенко заявлял, что не пытался переманить фигуристку Трусову с помощью денег — инициатива перехода исходила от самой чемпионки. Отмечается, что данное решение она обдумывала около двух лет.