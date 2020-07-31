Евгений Плющенко пообещал сенсации после прихода в его группу фигуристки Алены Косторной, которая ранее ушла от наставницы Этери Тутберидзе.

«Пока это только начало», — сказал тренер в интервью РИА Новости.

По его словам, Косторная выразила желание уйти от Тутберидзе две недели назад. Он отметил, что это такое решение 16-летняя спортсменка приняла сама.

При этом он назвал полной ерундой сообщения, что переговоры с Косторной шли с мая. Плющенко также заявил, что будет менять поставленные к новому сезону программы.

«То, что я видел в Instagram из ее недавних программ, это просто ужас. Алене это не нравится, она сама это сказала», — сказал он.