Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сказал, что для чемпионки Европы Алены Косторной в его академии будут поставлены новые программы, отличающиеся от тех, с которыми она пришла из группы Этери Тутберидзе.

«Будем ли менять программы? Сто процентов. Конечно будем менять и делать наши. То, что я видел в Instsgram из ее недавних программ, это просто ужас. Алене это не нравится, она сама это сказала.

Даниил Глейхенгауз сказал, что Косторная кайфует от этих программ? Может быть, Глейхенгаузу хотелось бы это видеть, но сам спортсмен говорит противоположное», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Постановкой новых программ для Косторной займется сам Плющенко вместе с тренером Сергеем Розановым, а при необходимости будут приглашены хореографы.

В мае призер чемпионата Европы Александра Трусова также перешла к Плющенко из группы Тутберидзе.

Алена Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. Помимо победы на чемпионате Европы прошедшего сезона, она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59). Этим летом Косторная получила премию лучшему новичку ISU Skating Awards, а Тутберидзе — лучшему тренеру.