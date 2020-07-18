Сын Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, завел секретный аккаунт в социальной сети TikTok, сообщается в публикации в его Instagram-аккаунте.
Судя по тексту, запись в Instagram-аккаунте Гном Гномыча оставили его родители.
«Саша завел себе сам секретную страницу в TikTok и снимает туда видео с друзьями. Парочку разрешил выложить здесь! Мы никакого отношения к данному контенту не имеем. Наснимал много, будем партиями выставлять», — сообщается в публикации.
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Саша завёл себе сам секретную страницу в @tiktok_russia и снимает туда видео с друзьями ) Парочку разрешил выложить здесь ! Мы никакого отношения к данному контенту не имеем ) Если Вам нравится такое творчество , ставьте лайк , наснимал много , будем партиями выставлять ) 👈🏻💛
Ранее Гном Гномыч рассказал, как провел сборы со своим отцом.