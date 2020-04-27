СПОРТ

Пловчиха Ефимова порадовала поклонников новым фото в купальнике

11:37 27/04/2020

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию.

На нем трехкратная призерка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы в купальнике позирует перед зеркалом в ванной комнате, демонстрируя стройную фигуру.

Ранее спортсменка показала, как можно плавать не выходя из дома и без бассейна. Оказывается, это можно делать на столе на кухне.

View this post on Instagram ☀️😎 A post shared by Yuliya Efimova (@pryanya93) on Apr 26, 2020 at 6:15pm PDT



