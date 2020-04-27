СПОРТ
Пловчиха Ефимова порадовала поклонников новым фото в купальнике
11:37 27/04/2020
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию.
На нем трехкратная призерка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы в купальнике позирует перед зеркалом в ванной комнате, демонстрируя стройную фигуру.
Ранее спортсменка показала, как можно плавать не выходя из дома и без бассейна. Оказывается, это можно делать на столе на кухне.
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