В Химкинском водохранилище в Подмосковье зафиксировано увеличение площади разлива нефти до 22 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте Росводресурсов.

Специалисты ведомства отметили также, что в тысячу раз превышены ПДК. Зафиксирована гибель рыб, а также птиц "в связи с гипоксией, вследствие необезвреженных сточных вод с примесью нефтепродуктов".

Отмечается, что вероятным источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации. Ранее подразделения ведомства не раз фиксировали нарушения на предприятии. Также они подавали соответствующие иски в суд.

Сейчас нефтяное пятно локализовано боновыми заграждениями. Также ведутся работы по откачке нефтепродуктов и их нейтрализации сорбентами.

Информация о загрязнении появилась 25 июня, при обследовании реки Грачевка, которая впадает в Химкинское водохранилище. Изначально сообщалось о нефтяном пятне площадью 900 квадратных метров.