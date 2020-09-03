У женщин шизофрения, согласно статистике, проявляется позже, чем у мужчин. И нередко первые признаки болезни оказываются незамеченными — их списывают на «женские дела», проблемы с гормонами, стресс, усталость.

В начале 2000-х было проведено масштабное исследование проблемы шизофрении. Результаты работы 14 ведущих специалистов в области психиатрии из разных стран пролили немного света на эту болезнь, но она все равно остается крайне загадочной.

По статистике, у мужчин первые признаки шизофрении проявляются в 20-28 лет, у женщин в 26-35 лет. Частота диагностики у мужчин и женщин одинаковая, с полом шизофрения никак не связана. При этом у женщин, как считают специалисты, больше предрасполагающих факторов. Например, к таковым относятся сильные гормональные изменения, включая беременность.

Ученые отмечают, что шизофрения связана с наследственностью, но есть и множество других факторов, например, чаще этим заболеванием страдают жители мегаполисов, а среди населения сельской местности оно встречается относительно редко. К провоцирующим факторам относят пережитое в детстве насилие, сильные стрессы, имеющиеся неврологические проблемы, включая врожденные.

На данный момент шизофрения неизлечима. Современные методы лечения позволяют подавляющему большинству пациентов жить полноценно, работать, иметь семью. Как и с любой болезнью, важно заметить ее как можно раньше.

Сложность с женской диагностикой заключается в том, что близкие чаще, чем в случае с мужчинами, склонны не воспринимать серьезно первые симптомы — их списывают на ПМС, усталость из-за ухода за ребенком, гормональные проблемы. К первым симптомам относятся:

раздражительность;

замкнутость;

потеря интереса к занятиям, которые раньше его вызывали;

проблемы с концентрацией.

Постепенно симптомы усиливаются. К ним присоединяются бредовые мысли, ипохондрия, неряшливость, возможны кратковременные галлюцинации, будто «что-то мерещится». При шизофрении больной не замечает, что с ним происходят странные вещи, а воспринимает их за чистую монету — при этом он не «притворяется» и не «фантазирует». При попытке указать на это, может возникать агрессия.