В Москве похоронили народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву. Телеграм-канал «НеМалахов» обратил внимание, что гроб с телом покойной несли ее сын Федор Бондарчук и внуки Сергей Бондарчук и Константин Крюков.

Как отмечает «НеМалахов», это плохая примета. Согласно суевериям, гроб с телом должны нести не родственники усопшего, а его знакомые, друзья, коллеги и т.д.

При этом Русская Православная церковь, наоборот, поощряет участие родственников во всех этапах погребальной церемонии, в том числе и выносе гроба.

Трагедия в семье Бондарчука

Как сообщал «Рамблер», Ирина Скобцева умерла 20 октября на 94-м году жизни. В тот же день, но 26 лет назад, скончался ее супруг Сергей Бондарчук. Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с Бондарчуком. Проводить артистку в последний путь пришли Сергей Гармаш, Владимир Меньшов, Игорь Золотовицкий, Игорь Верник, Андрей Мерзликин, Алексей Учитель, Павел Чухрай, Надежда Михалкова и др.