Пленум верховного суда Боливии избрал во вторник новым председателем судью Олвиса Эгеса после того, как восемь из девяти членов суда вынесли вотум недоверия экс-председателю Марии Кристине Диас.

Уволенная председатель накануне голосования заявила о ничтожности этой процедуры — закон, устанавливающий трехлетний срок действия этого мандата, не предусматривает его отзыва по причине утраты доверия.

«Пленум верховного суда завершил процесс избрания нового председателя, 8 голосами избран судья департамента Санта-Крус Олвис Эгес Олива», — говорится в сообщении Агентства судебной информации на странице в Facebook.

Диас заняла кресло председателя в ноябре 2019 года на фоне отставки предыдущего руководителя и в разгар электорального кризиса. Кандидат в президенты Луис Камачо предлагал назначить её главой государства посредством процедуры конституционного наследования после того, как свергнутый президент Эво Моралес скрылся от преследования в Мексике.

После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего «Движения к социализму».