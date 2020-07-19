Мария Князева. Пленарное заседание лидеров стран Евросоюза вновь откладывается, они продолжают консультации в узких форматах, сообщил Баренд Лейтц, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.

Ранее предполагалось, что саммит начнется около полудня, затем пленарка была отложена в лучшем случае до 16.00 (17.00 мск).

«Пленарное заседание не начнется раньше 17.30 (18.30 мск — ред.)», — написал теперь Лейтц в Twitter.

При этом утром Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встречались с президентом Франции и канцлером Германии.

Затем они провели встречу в более широком формате — с участием канцлера ФРГ, президента Франции, премьеров Греции, Испании, Португалии, Италии.

Теперь они встречаются с премьером Латвии, президентом Литвы, премьером Эстонии, затем ожидаются встречи с руководством Бельгии, Люксембурга, Ирландии, сообщает Лейтц.

Руководство ЕС пытается преодолеть разногласия по поводу создания фонда, необходимого для поддержки экономики Евросоюза в столь серьезном кризисе, вызванном борьбой с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего финансового плана ЕС, из которого затем будут составляться ежегодные общие бюджеты союза.

Саммит по этим вопросам должен был завершиться в субботу, однако переговоры не дали окончательного результата и саммит был продлен на воскресенье.

Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что саммит зашел в тупик и продлен на воскресенье, поскольку страны были не в силах преодолеть сопротивление со стороны Нидерландов и ряда других «бережливых» стран союза по поводу вопросов, касающихся фонда восстановления экономики ЕС.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал, чтобы государства-члены ЕС сохранили за собой право окончательного одобрения выделения финансирования из антикризисного фонда. Он отмечал, что надзор ЕС необходим, чтобы обязать такие страны, как Испания и Италия, реформировать свою экономику, чтобы они могли лучше справляться с будущими кризисами, писало агентство.