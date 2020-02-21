Руководитель яхт-клуба «Коматек» в Екатеринбурге назвал свою подчиненную, племянницу узницы концентрационного лагеря Дахау, недобитой Гитлером жидовской мордой. Об этом, как сообщает «Ура.ру», в прокуратуру заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

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В заявлении Вячеслава Вегнера на имя прокурора Свердловской области Сергея Охлопков сказано, что один из руководителей «Коматек» публично на корпоративном мероприятии назвал одну из сотрудниц яхт-клуба жидовской мордой, которую во время Второй мировой войны не добил фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер.

Вячеслав Вегнер заверил Сергея Охлопкова, что данный факт способны подтвердить несколько свидетелей. Также он упомянул, что тятя оскорбленной женщины была узницей концентрационного лагеря «Дахау».

«Антисемитский выпад накануне 75-летия окончания Второй мировой войны должен стать поводом для особенно пристального внимания со стороны силовых структур», — выразил уверенность Вегнер и потребовал провести проверку яхт-клуба «Коматек».

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