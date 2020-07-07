Сестра Дональда Трампа Мэриэнн делала за него домашние задания, написала племянница американского президента Мэри в своей новой книге.

Ее истории появятся в продаже под заголовком «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире», книга окажется на прилавках 14 июля. За неделю до этого ведущие американские СМИ опубликовали из нее отрывки.

По словам Мэри, 45-й президент США с малых лет демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Для Трампа «ложь стала, прежде всего, способом убедить окружающих, что он лучше, чем есть на самом деле», отметила она.

«Когда будущий президент принял решение поступить в Университет Пенсильвании, «он заручился поддержкой Джо Шапиро, умного парня, с репутацией хорошей сдачи экзаменов. Дональд, у которого никогда не было недостатка денег, хорошо ему заплатил», — цитирует племянницу президента Washington Post.

Ранее Трамп неоднократно ставил себе в заслугу поступление в финансовую школу Университета Пенсильвании, заявляя, что сделал это благодаря своей «гениальности».

Как передает CNN, в своей книге Мэри Трамп также называет президента «социопатом», «гордыня и невежество» которого угрожают стране. По ее убеждению, эго американского лидера «очень хрупкое и нуждается в постоянной подпитке».

Сам президент пока никак не отреагировал на публикацию племянницы, но его пресс-секретарь уже назвала книгу «собранием лжи».

«Это странные, абсурдные обвинения, под которыми совершенно нет никакой правды», — сказала журналистам пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.

Советница президента Келлиэнн Конуэй, в свою очередь, призвала журналистов не вмешиваться в семейные дела.