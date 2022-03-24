Плазмолифтинг является популярной методикой клеточного омоложения, которая основана на введении в проблемные участки собственной обработанной плазмы пациента. В том числе данный метод используется и для пациентов, имеющих проблемы с волосами и/или кожей головы. Плазмотерапия кожи головы доказала свою эффективность, поэтому данная процедура с каждым днем набирает все большую популярность.

Показания к проведению плазмотерапии для волос

Показаниями к проведению плазмотерапии кожи головы являются:

медленный рост волос, из-за чего не удается отрастить волосы желаемой длины;

ломкость и сухость волос;

чрезмерная жирность головы (кожа головы выделяет большое количество кожного сала);

тусклый и нездоровый цвет волос;

редкость волос;

очаговая алопеция и ряд прочих показаний в области трихологии.

Как правило, люди задумываются над проведением плазмотерапии для волос лишь тогда, когда более привычные методы не дали желаемого результата. Однако на сегодня плазмотерапия — это один из наиболее эффективных способов оздоровить волосы.

В результате воздействия плазмы улучшается микроциркуляция и клеточный метаболизм, подавляется патогенная флора, а волосяные луковицы активно напитываются полезными микроэлементами. Таким образом, происходит естественное восстановление.

Есть ли противопоказания?

Абсолютными и относительными противопоказаниями к проведению плазмотерапии для волос являются:

аутоиммунные болезни;

заболевания крови;

беременность и период лактации;

прием некоторых видов антибиотиков;

эпилепсия;

наличие у пациента злокачественной опухоли и прочие противопоказания.

Перед проведением процедуры обязательно нужно проконсультироваться с врачом, который и скажет, можно ли проводить плазмотерапию кожи головы.

Каких результатов можно добиться?

Если говорить о том, какие результаты дает плазмотерапия для волос, то их очень много, и это одна из причин популярности данной процедуры. После прохождения плазмотерапии кожи головы пациент может рассчитывать на такой положительный эффект:

волосы перестают сильно жирнеть, благодаря чему голова не выглядит постоянно грязной;

терапия против перхоти;

заметное уменьшение выпадения волос;

ускоренный рост волос;

появление новых волосков, которые начинают активно расти, за счет чего волосы кажутся более густыми;

положительная динамика в изменении структуры волос, в первую очередь волосы становятся более шелковистыми, гладкими, устраняется их сухость и ломкость.

Как проходит процедура: основные этапы плазмотерапии кожи головы

Плазмотерапия для волос проходит всего в несколько этапов, а сама процедура не представляет собой ничего сложного. Основные этапы плазмотерапии для волос:

У пациента берется до 20 миллилитров венозной крови. Предварительно проводится дезинфекция участка для забора крови. Из крови выделяется инъекционная форма тромбоцитарной аутоплазмы. Это делается с помощью центрифуги, в которой отделяются эритроциты от лейкоцитов и тромбоцитов. В участки кожи головы делаются инъекции подготовленного вещества. Вся процедура обычно занимает около 30 минут.

Полный курс зависит от заболевания, выраженности проблемы и прочих факторов. Обычно курс состоит из 4–8 процедур, которые проводятся с интервалом до 2 недель.

После проведения процедуры голову запрещается мыть в течение 12 часов. Также в течение трех дней следует воздержаться от посещения бассейна, сауны и бани.