Показания к проведению плазмотерапии для волос
Показаниями к проведению плазмотерапии кожи головы являются:
- медленный рост волос, из-за чего не удается отрастить волосы желаемой длины;
- ломкость и сухость волос;
- чрезмерная жирность головы (кожа головы выделяет большое количество кожного сала);
- тусклый и нездоровый цвет волос;
- редкость волос;
- очаговая алопеция и ряд прочих показаний в области трихологии.
Как правило, люди задумываются над проведением плазмотерапии для волос лишь тогда, когда более привычные методы не дали желаемого результата. Однако на сегодня плазмотерапия — это один из наиболее эффективных способов оздоровить волосы.
В результате воздействия плазмы улучшается микроциркуляция и клеточный метаболизм, подавляется патогенная флора, а волосяные луковицы активно напитываются полезными микроэлементами. Таким образом, происходит естественное восстановление.
Есть ли противопоказания?
Абсолютными и относительными противопоказаниями к проведению плазмотерапии для волос являются:
- аутоиммунные болезни;
- заболевания крови;
- беременность и период лактации;
- прием некоторых видов антибиотиков;
- эпилепсия;
- наличие у пациента злокачественной опухоли и прочие противопоказания.
Перед проведением процедуры обязательно нужно проконсультироваться с врачом, который и скажет, можно ли проводить плазмотерапию кожи головы.
Каких результатов можно добиться?
Если говорить о том, какие результаты дает плазмотерапия для волос, то их очень много, и это одна из причин популярности данной процедуры. После прохождения плазмотерапии кожи головы пациент может рассчитывать на такой положительный эффект:
- волосы перестают сильно жирнеть, благодаря чему голова не выглядит постоянно грязной;
- терапия против перхоти;
- заметное уменьшение выпадения волос;
- ускоренный рост волос;
- появление новых волосков, которые начинают активно расти, за счет чего волосы кажутся более густыми;
- положительная динамика в изменении структуры волос, в первую очередь волосы становятся более шелковистыми, гладкими, устраняется их сухость и ломкость.
Как проходит процедура: основные этапы плазмотерапии кожи головы
Плазмотерапия для волос проходит всего в несколько этапов, а сама процедура не представляет собой ничего сложного. Основные этапы плазмотерапии для волос:
- У пациента берется до 20 миллилитров венозной крови. Предварительно проводится дезинфекция участка для забора крови.
- Из крови выделяется инъекционная форма тромбоцитарной аутоплазмы. Это делается с помощью центрифуги, в которой отделяются эритроциты от лейкоцитов и тромбоцитов.
- В участки кожи головы делаются инъекции подготовленного вещества. Вся процедура обычно занимает около 30 минут.
Полный курс зависит от заболевания, выраженности проблемы и прочих факторов. Обычно курс состоит из 4–8 процедур, которые проводятся с интервалом до 2 недель.
После проведения процедуры голову запрещается мыть в течение 12 часов. Также в течение трех дней следует воздержаться от посещения бассейна, сауны и бани.