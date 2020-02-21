Принято считать, что актеры зарабатывают много, однако это касается только тех, кого мы знаем в лицо. Неизвестные артисты театров зарабатывают меньше музейных работников. А работая в музее, напротив, можно получать больше миллиона рублей.

В то время как некоторые работники учреждений культуры получают десятки миллионов рублей в месяц, в большинстве регионов средний доход в этой сфере остается ниже средних значений — несмотря на соответствующий указ президента. Средняя зарплата сотрудников театров, музеев, галерей и прочих подобных организаций составила 41 тыс. 878 рублей, что на 10% ниже средней зарплаты по России, следует из данных Росстата по состоянию на конец года.

Работники российских учреждений культуры получают от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей в месяц,

выяснила «Газета.Ru», изучив данные Министерства культуры и официального сайта для размещения информации о государственных учреждениях.

Согласно отчету, который опубликован на официальном сайте Минкульта, за последние 8 лет заработные платы работников учреждений культуры выросли в три раза. Но в большинстве они до сих пор не достигли средних показателей по региону, несмотря на поручение президента России Владимира Путина от 2012 года довести средний доход работников учреждений культуры до среднего по региону к 2018 году.

В большинстве регионов зарплаты в культурных организациях приближены к средним, но все равно не могут сравниться с этими значениями. Превышают данный показатель только зарплаты в Санкт-Петербурге, Севастополе, Рязанской области, Приморском крае и Ненецком автономном округе.

Такую динамику заработка эксперты объясняют прямой взаимосвязью между тратами на билеты и зарплатами в отрасли.

«Эти значения достигаются в том числе за счет организаций, которые живут на деньги с продаж билетов, — комментирует Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Платежеспособность населения небольшая — это видно по тому же объему розничной торговли. Это напрямую отражается на оплате труда»

Посещаемость учреждений влияет на доходы сотрудников, в особенности, их директоров.

Согласно данным Министерства культуры, в 2018 году средняя зарплата Елены Гагариной, дочери первого космонавта и гендиректора музея-заповедника «Московский Кремль» составила 1,2 млн рублей в месяц при том, что базовая ставка всех руководителей в государственных культурных учреждениях — 100 тыс. рублей.

В среднем музейные работники получают от 24 тыс., со стажем менее года, и до 35 тыс. при опыте работы более 9 лет, уточнил представитель сервиса по поиску вакансий hh.ru.

Примерно столько же зарабатывают малоизвестные артисты. По данным Росстата, средний доход работников профессиональной группы «художники и артисты», куда входят музыканты, певцы, композиторы, танцоры, хореографы, режиссеры кино и актеры театра, по России составляет 33 942 рубля.

Сами артисты эту проблему комментируют неохотно. Заслуженный артист РСФСР и актер театра и кино Борис Щербаков на вопрос «Газеты.Ru» ответил кратко: платят «недостаточно».

Подробнее о том, достойно ли в России оплачивается труд артиста, «Газете.Ru» рассказала Елена Драпеко:

«Абсолютно недостойно. Не выполнен план по бюджетникам, который давал Путин. Были случаи, когда у директора театра зарплата 140 тысяч, а у актеров — 14 тысяч. Нужно организовывать проверки»,

— заявила актриса и заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.

Заработные платы руководителей и актеров в театрах действительно очень сильно разнятся. В 2017 году на сайте Министерства культуры публиковался документ с доходами театральных директоров за 2016 год. Так, среднемесячная зарплата генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева составила 12,9 млн рублей. Олег Табаков, бывший директор МХТ им. Чехова, зарабатывал по 935 тыс. рублей в месяц, а директор Большого театра Владимир Урин — 559 тыс. рублей. При этом начинающие актеры второстепенных ролей ежемесячно могут получать лишь 9-11 тыс. рублей.

Однако для артистов есть и приятные новости. Лица, ведущие творческую деятельность на сцене, имеют право досрочно выйти на пенсию.

Так, артисты оперы и балета могут начать получать пенсию после 15 лет сольных выступлений. То же право есть и у гимнастов, акробатов и эквилибристов. Получается, выступая с 18 лет, можно выйти на пенсию уже в 33 года.

Получать досрочную пенсию за 20 лет стажа могут артисты балета на льду, танцоры, травести, клоуны и дрессировщики. А вот актрисам и актерам, прежде чем уйти на пенсию, придется выступать минимум 25 и 30 лет соответственно.

Основная пенсионная выплата начисляется в зависимости от заработка за время, которое артист провел на сцене. Далее идут надбавки за стаж, премии, титулы и государственные награды — эта сумма может составить до 75% от основной выплаты.

К примеру, как сообщалось ранее, Алла Пугачева получает пенсию в размере 47 тыс. В этом деле ей помогают звание Народной артистки и высшие государственные награды — ордена «За заслуги перед отечеством» II, III, IV степени. Примечательно, что 2004 году пенсия Пугачевой составляла всего 2 тыс. в месяц, а еще три года назад — всего 17 тыс. Об этом в начале прошлого года сообщал супруг певицы Максим Галкин.

Однако такая пенсия — случай, скорее, выдающийся, поэтому на эти выплаты надеяться не стоит. Неизвестные актеры в России зарабатывают столько же, сколько рядовые музейные работники и библиотекари — мало.

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