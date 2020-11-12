Россиянам рассказали, когда ждать снижения числа новых случаев заражения.

Жителям России рассказали, как долго будет длиться вторая волна коронавируса. По словам эксперта, период плато будет длинным. Такое заявление сделал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, сообщает KONKURENT.RU.

Как пояснил специалист, суточный прирост новых случаев коронавируса в России должен пойти на спад через месяц. Однако, такой прогноз возможен только в том случае, если население будет неукоснительно соблюдать все ограничительные меры, введенные в регионах.

В противном случае, по словам Тимакова, результат предсказать невозможно.

Кроме того, врач уверен, что в Москве стабилизация эпидемиологической ситуации будет происходить плавно, а плато будет длинным. Однако, снижение суточного прироста возможно уже в январе, добавил Тимаков.