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Платное бесконтактное тестирование на коронавирус будет производиться на дому в городах-миллионниках. Проект стартует с 6 мая, его реализует частная лаборатория.

Изначально тестирование будет производиться в Екатеринбурге и Краснодаре, затем компания намерена подключить все остальные города с населением свыше одного миллиона человек, сообщает URA.RU.

Стоимость услуги составит 1900 рублей. Курьер будет привозить клиенту набор для самостоятельного взятия мазка из горла. Затем биоматериал отвозится в лабораторию. Результат будет готов в течение двух суток.

Желающие могут сдать анализ и по записи в филиалах лаборатории, и в этом случае тестирование обойдётся им уже в 1200 рублей. Сами исследования будут выполняться в лабораториях Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с начала пандемии коронавируса российские медики провели более 4,1 млн тестов на инфекцию.

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