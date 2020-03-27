СПОРТ

Платить нечем: коронавирус разоряет ведущие футбольные клубы

16:46 27/03/2020

Футбольные федерации рассматривают варианты понижения зарплаты футболистов в связи с распространением коронавируса. Из-за пандемии практически все национальные чемпионаты ушли на карантин, и клубы терпят колоссальные убытки. Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус рассказал, как к этому отнеслись игроки.

Большинство футболистов восприняли новости без особого энтузиазма. Однако есть и те, кто готов войти в положение руководства своих клубов. В легендарной «Барселоне» намечается серьезный раскол на почве денег. Игроки команды разделились на три лагеря.

Во время вынужденного простоя в чемпионате Испании спортсмены могут лишиться более чем половины зарплаты. Президент клуба, по сути, выдвинул ультиматум, призвав отказаться от 70% зарплаты. Ветераны «Барсы» пошли в отказ, молодежь колеблется. А вот самый высокооплачиваемый футболист планеты – Лионель Месси – после уговоров руководства согласился на уступки. При официальной зарплате в клубе более чем в восемь миллионов евро в месяц он готов временно получать всего лишь три миллиона.

В менее титулованных и богатых командах ситуация вообще критическая.

«Я очень волнуюсь за все клубы. Без помощи государства половине профессиональных клубов придется подать на банкротство в течение полугода. Пять топ-лиг Европы уже потеряли 4 миллиарда евро. Разница между обычной экономикой и футболом – в больших зарплатах. Сейчас клубы попросту не получают дохода», – рассказал глава наблюдательного совета ФК «Сент-Этьен» Бернар Каяццо.

Остались без денег и некоторые казахстанские команды. «Каспий» во время чрезвычайного положения вообще приостановил действующие контракты с футболистами. Это значит, что как минимум до 15 апреля клуб не будет платить своим игрокам зарплату. Но спортсмены не унывают: они с пониманием отнеслись к финансовым проблемам своего работодателя и перешли на онлайн-тренировки. В дни самоизоляции официальный инстаграм «Каспия» станет площадкой для футбольных мастер-классов. Как поддерживать себя в форме, уже показал защитник Михаил Габышев.

Непростая ситуация и в клубах российского чемпионата. Футболисты сидят по домам, но получают зарплату. Турнир остановлен минимум до 10 апреля, но если ограничительные меры продлят на больший срок, игрокам может быть придется умерить свой аппетит. Это решение уже обсуждают на самом высоком уровне.

«ФИФА абсолютно правильно встает на сторону клубов в условиях пандемии. Спортивные клубы несут потери, поскольку вынуждены перечислять зарплату игрокам, а без матчей, рекламы и стадионов дохода не получают. Если не предпринимать никаких мер, то к трансферному окну все наши клубы придут без денег», – уверен депутат Государственной Думы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Единственный футбольный турнир, в котором все, кажется, хорошо – это чемпионат Беларуси. Он успешно стартовал, и команды продолжают полноценно играть. Они тренируются, собирают стадионы, чем в период глобальной пандемии удивили весь мир. Белорусские клубы сейчас в центре внимания: на первых полосах главных спортивных изданий, а прямые трансляции показывают даже за пределами Европы. Сегодня в белорусском чемпионате начинается второй тур. Весь футбольный мир будет учить новые для себя названия: «Торпедо-БелАЗ», «Белшина», «Рух» и «Энергетик-БГУ».



