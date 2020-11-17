Врачам, учителям и другим работникам бюджетной сферы станут платить по новой системе. Зарплаты госслужащим будет устанавливать федеральный кабинет министров, а не региональные власти.

Этого решения мы ждали давно: разница в зарплатах учителей по регионам ужасает. Когда в Москве средний заработок учителя давно перевалил за 90 тысяч рублей, в Курской и Липецкой областях, например, аналогичные показатели находились в районе 20–25 тысяч. Чудовищный разрыв. Жалованье от слова «жаловаться». Мне всегда казалось, что профессионалы, работающие в одной системе, в одной профессии, должны получать одинаково — от Калининграда до Камчатки. В сетевых супермаркетах так давно и делается, и все довольны.

Однако государственные люди, с которыми мне доводилось говорить на эту тему, разводили руками: педагогика — сфера тонкая. Учителя — не кассиры. Есть элитные гимназии, есть сельские школы на пару десятков человек. Причем бывает, что учитель из провинциальной школы-интерната имеет более высокие компетенции, чем работник профильного лицея. Тут особый подход нужен…

О новых принципах начисления бюджетных зарплат в верхах говорили давно. И вот — назначили федеральный кабинет министров: президент подписал закон, наделяющий кабмин правом утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. По словам замглавы Министерства труда Андрея Пудова, участие кабмина поможет гармонизировать условия труда работников одной отрасли в разных регионах.

Говоря простым языком, проблема «особого подхода», скорее всего, будет решена в ближайшей перспективе. Первыми получат повышенные зарплаты врачи. Это справедливо. Но, да простят меня медики, особенно у меня душа радуется за педагогов. Мы как-то забываем об этом, но ведь и они сегодня сражаются на передовой коронакризисного фронта. Ежедневно рискуют жизнью и здоровьем в школе. А когда учеников переводят на удаленку, учителя, как роботы-трансформеры, превращаются в суперсолдат: успевают и десять уроков провести в «Зуме», преодолевая все технические неполадки и зорко следя за дисциплиной в классе, и осваивают «цифровую среду», и домашнее задание проверяют у трех потоков по сто человек в «Вотсапе». Причем за все это геройство надбавок никто не обещал.

Мы так устали от мрачных новостей 2020 года! Пусть 2021-й принесет нам «смену тренда» и первым ее вестником станет повышение зарплат бюджетникам. По подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей развитые страны, в России 17,7 процента граждан задействованы в бюджетной сфере. Это почти пятая часть населения страны.