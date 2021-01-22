Партнерские программы являются одними из самых эффективных бизнес-схем в интернете. Мотивируя партнеров привлекать клиентов, можно минимизировать маркетинговые расходы, при этом значительно повысив продажи. Данное решение эффективно работает в самых разных направлениях бизнеса, и основная проблема всегда была в его технической реализации.

Ранее для создания соответствующего функционала на сайте или сервисе требовалось привлекать команду программистов, тратя огромные средства. Сейчас задача решается с минимальными вложениями средств, сил и времени. И с платформой Profituz можно создать партнерскую сеть буквально завтра.

Речь идет о талантливой разработке настоящих экспертов, хорошо понимающих мельчайшие технические моменты в реализации партнерских сетей самого разного масштаба и специфики. В своем продукте разработчики платформы Profituz постарались закрыть все потребности своих пользователей, дав им максимальные возможности для налаживания комфортных бизнес процессов.

Возможность создания всего необходимого функционала

Работа партнерской сети невозможна без ряда основных инструментов: