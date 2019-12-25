Платежные системы «Мир», Visa и MasterCard сконцентрировались на новогодних акциях и скидках на подарки-впечатления. Речь идет о сфере путешествий, гастрономии и развлечений, рассказали «Известиям» в этих платежных системах.

По словам экспертов, в январе сфера отдыха и досуга традиционно в 1,5–2 раза увеличивает оборот по сравнению с другими месяцами. Платежные системы наравне с банками активно участвуют в развитии программ лояльности — работать над этим их вынуждает национальный аналог «Мир», который занял уже около 18% рынка.

В настоящее время MasterCard ввела кешбэк на покупки за рубежом. К программе подключились уже 11 стран, среди которых Франция, Великобритания, Италия, США, Таиланд и ОАЭ, рассказали в системе. В другом исследовании MasterCard говорится, что на поездки по стране или за рубеж россияне потратят в среднем €250 (около 17 тыс. рублей), а на подарок своим близким они готовы направить €350 (более 20 тыс. рублей).

Еще две платежные системы планируют новогодние акции только в России.

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