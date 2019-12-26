Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России. Такую возможность обсуждали на заседании рабочей группы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), рассказали «Известиям» участники встречи.

Заседание состоялось на этой неделе. Сотрудник компании, участвовавшей в совещании, рассказал «Известиям», что обсуждался вопрос установки российского ПО на иностранные устройства, в том числе, программ от платежной системы «Мир». Кроме того, участники встречи говорили о предустановке приложения Mir Pay, которое позволяет делать покупки с помощью смартфона. По словам источника «Известий», пока не понятно, касаются ли предложения только Mir Pay или также приложения «Привет, Мир!», в котором собраны промоакции платёжной системы.

В НСПК и Банке России не ответили на запросы газеты о предустановке приложений от платежной системы «Мир» на гаджеты.

Закон об обязательной предустановке российского ПО был принят в начале декабря. Он вступит в силу с 1 июля 2020 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что речь идет о смартфонах, а также компьютерах и смарт-телевизорах. Навигаторы, поисковики, антивирусные программы, ПО, связанное с наблюдением за ребенком, и так далее — такой круг обязательных приложений очерчивал ранее замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Комментировать итоги заседания рабочей группы он не стал.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 27 декабря 2019 года