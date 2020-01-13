Ирландский боец ММА Конор Макгрегор накануне боя с американцем Дональдом Серроне в Лас-Вегасе стал героем рекламного ролика спортивной обуви.

На кадрах спортсмен, на ногах которого кроссовки рекламируемого бренда, заходит в детскую комнату, где преображается в пластилинового человека. Затем он вступает в бой с монстрами. При этом энергии, которую Макгрегору дает новая обувь, хватает, чтобы разгромить противников одним ударом и сломать стену.

Ранее в понедельник Макгрегор показал свою подготовку к бою с американцем. Бой ирландца и Серроне, который будет транслировать РЕН ТВ 19 января, станет для него первым после перерыва, продлившегося более года. При этом американский спортсмен за этот период провел уже пять поединков.