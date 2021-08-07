Пластиковые окна — самые продаваемые окна, которые выбирают большинство людей. Их преимущество — лучшее соотношение цены и качества. Заменив старые деревянные окна на пластиковые, можно сэкономить от 30 до 40% энергии на отопление.

Самые дешёвые пластиковые окна не окупаются

Из-за перенасыщенности на рынке есть множество производителей, моделей и типов пластиковых окон. Если вы найдёте компанию, которая продаёт самые дешёвые пластиковые окна без истории и известного происхождения, вы сильно рискуете. Всегда лучше остановить выбор на фирме с громким именем.

Критерии качества

Ширина

Количество камер — это скорее маркетинговый ход, чем реальная эффективная функция. Более важным параметром, чем количество камер, является ширина окна.

Минимальная ширина пластикового окна составляет 70 мм. Это важнее количества камер. Трёхкамерные окна с шириной 82 мм обладают большей теплоизоляцией, чем пятикамерные с глубиной 70 мм.

Количество стёкол

Количество стёкол также является параметром, влияющим на теплоизоляционные свойства. Раньше использовалось только двойное остекление, в настоящее время на рынке всё больше отдаётся предпочтение тройному, которое вместе с правильно подобранной тёплой разделительной рамой обеспечивает значительное улучшение теплоизоляционных свойств, подробнее вы можете узнать на сайте прямо сейчас.

Фурнитура

Качественная фурнитура должна обеспечивать простоту обращения при постоянном закрывании и открывании. Если у вас есть маленькие дети, не забудьте о функции блокировки на запирающейся ручке.

Вентиляция

Конденсат на окнах — одна из самых распространённых проблем при использовании. Основная причина появления влаги — отсутствие вентиляции помещения. Пластиковые окна очень хорошо изолируют, поэтому их нужно чаще проветривать. Покупайте качественные пластиковые окна с улучшенной вентиляцией от влаги. С тройным остеклением менее вероятно получить конденсат, чем с двойным, потому что разница между внутренней и внешней температурой не так велика.

Так как же выбрать подходящие пластиковые окна?

1. Определите минимальные требуемые вам теплоизоляционные свойства

2. Выберите оптимальное соотношение рамы и остекления

3. Выбирайте из нескольких известных и проверенных производителей

4. Помните, что если вы столкнётесь с подозрительно заниженной стоимостью, вероятно, эти окна будут не лучшего качества.