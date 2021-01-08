Одна из самых популярных разновидностей пластических операций в России – пластика лица. Она позволяет избавиться от многих недостатков, которые могут попросту не устраивать человека. Нет никаких сомнений в том, что необходимость в пластике может возникнуть в любой момент. Но какими особенностями отличается подобная процедура? Есть ли в ней толк? Возможно следует задуматься относительно использования какой-то определённой разновидности пластики лица? Нужно разобрать все особенности, которыми обладает подобная операция.

В первую очередь, нужно осознать, что здесь есть два основных типа процедур пластики лица:

Без серьёзного хирургического вмешательства;

Хирургические процедуры.

К вариантам без серьёзного хирургического вмешательства можно отнести безоперационную пластику лица нитями, бьютификацию, контурную пластику. А вот хирургические процедуры включают в себя блефаропластику, броулифт, кантопластику и кантопексию. Среди самых серьёзных операций, можно выделить липосакцию, отопластику и ринопластику. В некоторых случаях пациенту может понадобится подтяжка шеи, пластика лба, пластика овала лица.

Если есть желание, пациент может в современных условиях заказать практически любую услуг. Даже если это элементарное уменьшение губ. Эндоскопическая подтяжка лица так и вовсе является своего рода трёхмерным лифтингом. Она позволяет легко восстановить утраченный объём лица. Стоимость операции может составлять около 140-500 тысяч рублей.

Предложений от частных клиник, готовых выполнить операцию по пластике лица – хватает. Можно легко подобрать среди них те, что действительно способны на сто процентов справиться со своими задачами, завязанными на восстановлении определённых элементов лица. Но стоит осознавать, что в любом случае, подобного рода операции представляют риск. Трудно сказать, что даже прирождённые специалисты способны гарантировать качественный результат. Поэтому нужно осознавать все риски, когда принимается решение о том, чтобы отправиться на пластику лица. Нет никаких сомнений в том, что принять взвешенное решение поможет непосредственная консультация со врачом.