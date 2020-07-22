Последние несколько месяцев Анастасия Голд спала и видела, как добрые люди в белых халатах сделают ее неотразимо красивой. И вот мечты девушки наконец сбылись, и она стала обладательницей нового носа и груди. Очевидно, руководство проекта договорилось по поводу очередного рекламного бартера, и от этого сотрудничества Насте перепали, так сказать, улучшенные части тела.



Девушка с трепетом предвкушала великолепный результат хирургического вмешательства в свою внешность и лелеяла надежды стать существенно краше. Но, к сожалению, что-то пошло не так, и надежды Насти рухнули и обернулись для нее самым настоящим шоком. Девушка осталась в крайней степени недовольна результатом и считает, что врачи ее просто изуродовали.



Голд рассказала, что теперь стыдится показаться на улице, а любой взгляд на себя в зеркало заканчивается для нее слезами. Анастасия считает, что ее нос стал просто огромным и что она ожидала чего угодно, но только не такого. Будущий супруг девушки Илья Яббаров уверен, что Настя преувеличивает и банально привлекает к себе внимание, да и вообще все дело в пока еще не спавшем отеке, от которого совсем скоро не останется и следа.