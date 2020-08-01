Российские власти признали, что на фоне кризиса далеко идущие планы по развитию страны несовместимы с реальностью, и наметили новые цели. Национальные проекты, рассчитанные до 2024 года, перенесли на шесть лет и подправили. В целом планы стали скромнее, и страна уже не стремится в пятерку крупнейших экономик мира. Акцент переключается на стратегию внутреннего развития: теперь ставки делают на цифровизацию, здравоохранение и образование. «Лента.ру» всмотрелась во все более отдаленные перспективы.

Несостоявшийся прорыв

Коронавирус и падение цен на нефть вогнали мировую экономику в кризис, а его результаты приведут к существенным изменениям, которые во много определят дальнейший путь развития общества. По прогнозам аналитиков Всемирного банка, мировой ВВП в этом году упадет на 5,2 процента — худший показатель со времен Второй мировой войны, при этом быстрого восстановления ждать не стоит.

Общемировой спад неизбежно отражается и на России. Во втором квартале 2020 года экономика страны сократилась на 9,5-10 процентов, а бюджет только из-за дешевой нефти недосчитался более триллиона рублей. В целом пандемия как минимум на два года затормозит развитие страны, а чтобы справиться с потерями потребуется еще четыре.

В такой обстановке, сопоставимой с дефолтом 1998 года, от российской экономики не стоило ждать прорыва. Власти видят сложность ситуации: по словам премьер-министра Михаила Мишустина, «распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к серьезному дисбалансу на нефтяном рынке».

«Это вызвало обвальное снижение цен, усилилась волатильность финансовых и валютных рынков, произошел отток капитала», — заключил глава кабмина.

Власти признают, что из-за пандемии темпы экономического роста замедлились, а большинство россиян и компаний получили существенный урон. Но в целом ситуация стабильна, а собранные в бюджеты средства позволяют России «чувствовать себя комфортно и стабильно», уверен премьер-министр. Главной целью правительства в сложившейся ситуации он называет повышение качества жизни каждого человека.

Стали скромнее

На фоне резкого падения доходов российским властям пришлось нарастить госдолг и пересмотреть параметры национальных проектов. Спустя несколько недель после принятия поправок в Конституцию, которые дают Путину возможность заново избираться президентом, глава государства подписал указ о национальных целях развития России. Национальные проекты, рассчитанные до 2024 года, частично изменили, а срок реализации продлили на шесть лет — до 2030-го.

При этом пять целей из первоначального указа 2018 года — («сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и цифровая трансформация») — остались неизменными, их просто перенесли. Что касается нововведений, то речь идет о доинвестировании нацпроекта «Модернизация системы здравоохранения», новых инвестициях в образование, решении экологических проблем, стимулировании занятости и широкой цифровизации. Объем необходимых на это средств пока не определен.

В целом планы стали скромнее. Из указа, например, пропала цель вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира. Отказ в Кремле объясняют «неблагоприятной конъюнктурой, которая с большой долей вероятности затормозит развитие всех стран». Также откладывается и вопрос о снижении бедности. Изначально сокращения уровня вдвое ждали к 2014 году, а теперь — к 2030-му. Также в новом указе ничего не говорится о целях обеспечить рост производительности труда, хотя ранее правительству поручалось выйти на темпы прироста не менее пяти процентов в год к 2024-му, для этого был создан отдельный национальный проект.

Станислав Денисенко / «Коммерсантъ»

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, власти верят, что в стране хватит денег на нацпроекты и призывают не переживать. «Волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить все стратегические национальные цели и национальные проекты», — уверен Мишустин. У России есть копилка, где копятся доходы от нефти — Фонд национального благосостояния (ФНБ). Глава правительства уверен, что к концу года в фонде будет не меньше восьми триллионов рублей. Золотовалютных запасов, по его словам, в стране тоже достаточно.

Вынужденный шаг

Перенос сроков означает, что план влить в экономику почти 26 триллионов рублей до 2024 года признан несостоявшимся. Сейчас в национальные проекты входят 13 программ: «Здравоохранение», «Экология», «Наука», «Демография», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Образование», а также «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На внесение поправок в нацпроекты у правительства есть три месяца.

ТАСС

По словам бывшего министра экономического развития Максима Орешкина, который теперь работает помощником президента, власти определят направления, по которым страна будет развиваться будущие десятилетия. Обновленные проекты включат в себя и меры по восстановлению экономики. Таким образом, она сможет реагировать на вызовы.

В то же время нацпроекты — не единственный инструмент достижения глобальных целей. Упор делается, например, на инфраструктурные магапроекты. В стране идет активная стройка дорог: работы идут на автотрассе между Москвой и Казанью, также актуализирован проект высокоскоростной железнодорожной магистрали, связывающей Москву и Санкт-Петербург.

На фоне экономического спада доходы россиян во втором квартале 2020 года рухнули на 8 процентов, что стало рекордным падением с 1999 года. Складывающаяся обстановка вынуждает власти откладывать масштабные планы до лучших времен, сейчас на первое место вышла борьба с последствиями коронавируса для экономики и поддержка населения.

Перенос нацпроектов был неизбежен. Например, проект «Цифровая экономика», на который возлагали большие надежды не укладывается и в первоначальный план. В первом квартале 2020-го из 231 запланированного проекта, входящего в программу, в полной мере состоялись только шесть, еще 150 — отклоняются от сроков с разной степенью отставания, а 66 — признаны невыполненными. С учетом пандемии и наступившего кризиса глобальные планы вынужденно откладываются. Несмотря на сложность ситуации, российская экономика оказалась в непростом, но в то же время стабильном положении. Глобальные задачи временно отходят на второй план, но все равно будут постепенно реализовываться.