Суд в США приговорил жителя американского штата Джорджия по обвинению в попытке нападения на Белый дом с использованием оружия и взрывчатки к 15 годам тюремного заключения, говорится в пресс-релизе на сайте минюста США.

«Хашер Джаллал Тахеб (Hasher Jallal Taheb), 23-летний житель города Камминг, штат Джорджия, был приговорен к 15 годам тюрьмы за попытку напасть на Белый дом», — сказано в пресс-релизе.

«Тахеб планировал террористическую атаку на Белый дом как часть того, что было, как он заявлял, его обязательством участия в джихаде», — приводятся в релизе слова помощника генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джона Демерса,

Согласно минюсту США, расследование в отношении Тахеба продолжалось более года после получения сведений от одного из местных жителей. В марте 2018 года он сообщил в правоохранительные органы, что Тахеб был радикализован и планирует поехать за рубеж.

Тахеб был арестован агентами ФБР в январе 2019 года.