Система орошения — это экологически ответственный способ ухода за газонами, садами, огородами и цветниками. С таймером он обеспечивает полив ваших растений без потери воды и сохраняет ваши растения здоровыми. Хорошее планирование гарантирует, что вы создадите зоны в соответствии с характеристиками вашей земли и избежите чрезмерного потребления нашего драгоценного ресурса. Для этого достаточно купить веерные дождеватели.

Расход воды и давление

Для установки автоматической спринклерной системы водоснабжение в доме должно обеспечивать давление в диапазоне от 30 до 35 фунтов на квадратный дюйм и расход от 10 до 13 галлонов в минуту (галлонов в минуту).

Определите давление воды

Наружный кран: прикрепите манометр и запишите значение в фунтах на квадратный дюйм (убедитесь, что в доме не течет другая вода).

Магистральный водопровод:

Оберните веревку вокруг основной трубы.

Измерьте длину этой веревки

Определите диаметр по таблице.

Установить емкость системы

Определите соотношение потока и давления, которое система сможет создать, исходя из измерения PSI внешнего клапана и диаметра трубы.

Компоненты плана трубопровода

Система орошения состоит из:

главная спринклерная линия, к которой подсоединены клапаны или коллекторы;

подвесные трубы, которые будут подводить воду к озеленению;

боковые трубы, подключенные к головным трубам, которые питают оросительные головки.

Клапаны или коллекторы

Они активируют или деактивируют каждую «зону» полива;

Набор из нескольких клапанов, сгруппированных вместе, называется «коллектором»;

В зависимости от количества зон в системе может потребоваться установка более одного коллектора;

Рассчитайте один клапан на зону орошения;

Они соединяют основные дождевальные линии с воздушными линиями.

Некоторые системы позволяют подключать коллектор к водовыпуску, к которому обычно подключается садовый шланг.

Это значительно упрощает установку, но этот тип системы предназначен для небольшого домашнего использования. Скорее, более сложные системы требуют установки новых трубопроводов, предназначенных исключительно для системы орошения.

Трубы

Размеры оросительных труб зависят от расхода и давления воды. Если в каждой области имеется соответствующее количество оросительных головок, то можно будет узнать, сколько воды подаст каждая оросительная головка.

Схема основного дождевателя: