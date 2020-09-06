Работа над планом восстановления экономики РФ закончена, он будет утверждён вместе с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В настоящий момент в прогноз развития вносятся правки и в скором времени он будет синхронизирован с планом восстановления, передаёт ТАСС.

Он (план восстановления экономики. — NEWS.ru) закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утверждён, поскольку прогноз ещё дорабатывается, вносятся последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом, — сказал Белоусов.

Ожидается, что документ будет окончательно утверждён уже в сентябре 2020 года.

Первый проект плана восстановления был представлен президенту РФ Владимиру Путину 2 июля и принят за основу.

Как писал NEWS.ru ранее, единый план по достижению национальных целей развития РФ представят премьер-министру России Михаилу Мишустину 8 сентября. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.