Италия, ставшая самой пострадавшей от коронавируса страной Европы, обсуждает идею временного снижения налога на добавленную стоимость (НДС) ради стимулирования спроса и разгона экономики. Однако решение Рима может стать препятствием на пути согласования плана восстановления Европы от кризиса, отмечает Bloomberg.

Идея снижения налога была впервые высказана итальянским Минфином. В ведомстве предложили на два года снизить сборы для наиболее пострадавших отраслей, таких как туризм, автомобильная индустрия и ресторанный бизнес, от которых сильно зависима экономика страны. Однако премьер-министр Джузеппе Конте осторожно воспринял идею. С одной стороны, эффект от такой меры будет ограниченным, сочли в правительстве.

«Обычно политика снижения косвенных налогов, таких как НДС, призвана стимулировать спрос и восстановить потребление за счет широкого снижения цен по всей стране. Однако, учитывая текущую неопределенность [в экономике из-за кризиса], итальянцы могут предпочесть не тратить появившиеся у них свободные деньги, а откладывать их на сбережения», — поясняет агентство.

С другой стороны, снижение НДС может помешать Италии и ее союзникам в ЕС убедить другие государства в том, что Риму можно предоставить многомиллиардный пакет помощи в рамках плана восстановления Европы, отмечает агентство. Дело в том, что страны ЕС в ходе обсуждения плана разделились на два блока: наиболее пострадавшие из-за кризиса страны юга, которых поддерживают Германия и Франция, и богатые экономики севера, являющиеся сторонниками жесткой бюджетной дисциплины.

Первый блок выступает за предоставление широкой помощи в виде невозвратных грантов. Италия в рамках этого предложения может получить самый большой пакет помощи в 173 миллиарда евро. Более половины суммы, которую займут под гарантии всего союза, хотят направить в виде кредитов под низкий процент, остальное дадут просто так. Против такой раздачи денег выступают Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания, считая, что помогать пострадавшим странам нужно только кредитами. При этом план может быть согласован только в том случае, если за него единогласно проголосуют все 27 государства союза. Снижение Италией налогов, почти рекордный в Европе уровень госдолга и дефицит бюджета, которые ожидает Рим, вызывают сомнения в способности страны «ответственно тратить деньги» и усиливают споры в Евросоюзе.