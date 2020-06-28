Президент России Владимир Путин считает, что план восстановления экономики получился стройным, но кабинет министров будет дорабатывать меры в этой сфере. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, он [план восстановления экономики] получился достаточно стройным», — сказал Владимир Путин.

Президент уточнил, что где-то, наверное, были сбои, так как какие-то предприятия не попали в перечень пострадавших.

«Правительство будет все это дорабатывать», — отметил он.

Глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», говоря о произошедших на первом этапе задержках с выплатой врачам, напомнил, что потребовал обеспечить выплаты для тех, кто подвергает свою жизнь иску — в качестве «доплаты за риск». Работу медиков в «красных зонах» он сравнил при этом с участием военных в боевых действиях, в частности в Афганистане. «Некоторые коллеги это поняли иначе. Мне пришлось им все разъяснить и все вернулось на круги своя», — констатировал президент.

Владимир Путин также высказал мнение, что коронавирус в глобальном плане ничего не изменит, но даст толчок развитию.

Российский лидер также назвал сохранение жизней россиян абсолютным приоритетом — остальные проблемы будут решены потом. По его словам, жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространение инфекции за минувшие сутки в России число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 6 791. Общее количество инфицированных составляет 634 437.