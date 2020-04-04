Росрыболовство анонсировало отмену заходов парусника «Крузенштерн», совершающего плавание в рамках кругосветной экспедиции «Паруса мира», в порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль) из-за карантинных мер на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил «Известиям» в субботу, 4 апреля, руководитель объединенной пресс-службы Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Клоков.

1-го апреля после длительного перехода из Южной Америки, судно вошло в стерильную зону испанского порта Лас-Пальмас для пополнения запасов топлива, воды и продовольствия. Экипаж и курсанты не будут посещать город. Также отменены все мероприятия по программе «Открытый борт». 4-го апреля «Крузенштерн» покинет Канарские острова. Следующей остановкой судна в конце апреля станет порт в Новороссийске.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

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