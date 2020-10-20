Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предложила сделать вечным фонд по восстановлению экономики Европы. Об этом она заявила в интервью французскому изданию Le Monde.

Фонд на 750 миллиардов евро является частью масштабного плана по спасению экономики ЕС. Изначально его хотели использовать как временный инструмент, который призван помочь странам ЕС выйти из кризиса.

«Мы должны подумать о том, чтобы сохранить фонд среди инструментов, к которым европейские власти смогут прибегнуть в будущем в аналогичных обстоятельствах», — сказала Лагард.

В начале октября глава ЕЦБ заявила, что регулятор в случае необходимости готов пойти на новые денежно-кредитные стимулы для спасения экономики еврозоны. План, в частности, включает снижение ключевой ставки, которая в настоящее время установлена на нулевом уровне.

Европейские власти согласовали план спасения экономики на 750 миллиардов евро в июле 2020 года. Большая часть средств — около 500 миллиардов — пойдет на безвозвратные гранты для наиболее пострадавших от пандемии стран. Оставшиеся средства направят на выдачу кредитов.