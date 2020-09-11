Минпромторг предложил упорядочить рынок алкогольной продукции и ввести в отрасли цифровую маркировку — по аналогии с той, что уже есть для лекарств, обуви, сигарет и шуб. По мнению чиновников, это позволит защитить отечественного потребителя от некачественной и контрафактной продукции. Впоследствии эксперимент с пивом предполагается распространить и на все алкогольные напитки.

«Из пока не затронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки», — заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании президента Владимира Путина с членами правительства и попросил главу государства поддержать эту инициативу.

Теневой рынок

Алкогольная индустрия, по оценкам аналитической компании Nielsen, занимает пятую часть рынка товаров повседневного спроса в России. При этом пивной рынок в 2019 году вырос — второй год подряд. Но сейчас даже сами крупные пивовары стали признавать, что на рынке пива не все так хорошо, и очень много контрафактной и нелегальной продукции, рассказал RT руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«По нашим оценкам, до половины продукции находится в теневом обороте», — пояснил эксперт.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2019 году из 1295,2 тысячи декалитров алкоголя, которые были проверены службой, почти 40 процентов были признаны находящимися в нелегальном обороте. Этот теневой рынок не однороден. В частности, на «малых» производствах не нужно устанавливать счетчики. Таковыми считаются производители до 300 тысяч декалитров в год, то есть 3 миллиона литров. По разным оценками таких пивоварен от 850 до 1100 предприятий, за 2019 год их число выросло на 3,6 процента. Сколько на самом деле они выпускают продукции, сказать невозможно, так как они работают вне системы любого контроля. Причем эти «крафтовые» пивоварни продают ставшее популярным пиво в кегах, которое разливают не только в барах, но и массово в небольших торговых точках.

По данным Nielsen, доля небольших игроков на рынке пива увеличивается: растет как их количество, так и объемы продаж. Если в 2017 году они занимали 24 процента пивного рынка, то в 2019 этот параметр вырос до 28,2 процента. Попытка регулирования и контроля сегмента встречает сопротивление со стороны малых производителей.

Что касается средних и крупных производителей, то наиболее распространенным у них нарушением является производство в «третью смену». Незаконный оборот на рынке выражен неучтенным производством, когда от легального производителя на рынок поступает продукции больше, чем было заявлено в отчетах контролирующим и фискальным органам. Сколько такой продукции на сегодняшний день, посчитать невозможно. Но учитывая общие объемы производства крупных компаний, можно предположить, что это значительная часть продукции, которую продают покупателям.

Контрольные и правоохранительные органы в разных регионах фиксируют продажу нелегального пива — с него не уплачен акциз. Но для граждан, вероятно, уплата акцизов в бюджет — не так важна. Актуальнее то, как, из чего и в каких условиях производится такое «пиво». Масштабы выявляемых партий впечатляют. Например, в марте во Владимире изъяли 219 тысяч литров пива и пивных напитков без документов.

Объем нелегального пивного рынка оценивается в 5-12 процентов в зависимости от региона, а потери бюджетов от неуплаченных налогов — до 22 миллиардов рублей в год, сообщили «Коммерсанту» в Минпромторге. При этом пиво от другой алкогольной продукции отличается тем, что на него акцизные марки не наносятся. Еще одна тревожная категория — пивные напитки.

«Это вообще отдельная тема. То есть это вообще полностью нелегальная продукция, как правило, она продаётся в пластиковых бутылках», — пояснил Павел Шапкин.

В регионах же жалуются на снижение официального производства и рост нелегального оборота пива.

«Во время проверок мы изымаем огромное количество неучтенного нелегального пива, доля которого в обороте составляет около 30 процентов, » — рассказал министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

С такой продукцией добросовестные производители просто не могут конкурировать.

Меха и обувь

Маркировка пива уже введена, в частности, в Бразилии, Грузии, Турции, Малайзии. Международный опыт показывает, что поступления в бюджет от легализации этого рынка в среднем увеличиваются на 15-20 процентов. В Минпромторге отметили, какой положительный эффект даст полное «обеление» рынка для легальных производителей — их прибыли вырастут на 2,5-3 миллиарда рублей в год, будет создано до 1,7 тысячи новых рабочих мест.

ТАСС

Обеление отрасли, несомненно, скажется и на качестве продукции, которая поступает к покупателям. При этом практика внедрения маркировки в других отраслях показала, что рост себестоимости продукции не превышает 1,5 процента, что позволяет внедрить маркировку без роста цен для покупателей. Ни в одной из категорий товаров цены в России из-за маркировки не выросли. Это обеспечивается тем, что добросовестные компании получают дополнительные прибыли после исчезновения их «серых» конкурентов, а само внедрение системы не требует серьезных затрат. Для малых и средних производителей они могут составить от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, что сопоставимо с плановыми инвестициями компаний в свое производство. Дополнительного ничего не потребуется.

Премьер Михаил Мишустин и глава Минпромторга также отметили положительное влияние маркировки на рынки табачных, меховых изделий и обуви. До введения маркировки рынок меховых изделий оценивался в 6 миллиардов рублей, а сейчас — в 60 миллиардов рублей, а введение маркировки на рынке обуви показало, что экспертная оценка в 400 миллионов пар занижена — с начала года в оборот поступило 1,3 миллиарда пар обуви. Министр торговли также сообщил, что за первые семь месяцев 2020 года удалось увеличить на 54 миллиарда рублей поступление в казну от табачных акцизных сборов, а в отрасли появилось 10 новых производителей.

Навести порядок

Пивовары идею маркировки не поддержали, заявив, что в их отрасли нет проблем с нелегальной продукцией. В отличие от них, эксперты, как и власти, маркировку пива и алкогольной продукции считают необходимой. Среди главных аргументов — борьба с нелегальным оборотом, сохранение здоровья россиян, которых губит «паленка», и, конечно же, сокращение коррупционных схем. Ведь если нелегальное пиво производят, развозят, продают сотнями тысяч литров и этого ни на каком этапе никто не «замечает» — возникают вопросы.

ТАСС

На это указывает и зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак. По его словам, люди должны знать, что все под контролем.

«Очень важно сейчас наводить порядок для того, чтобы люди были уверены в том, что наша продукция вся маркируется, что все под контролем, что органы Роспотребнадзора и другие надзорные органы имеют возможность расширять степень своего влияния и контролировать всю продукцию, — сказал депутат в интервью РИА Новости. — В итоге мы будем сохранять, с одной стороны, здоровье наших граждан, с другой стороны, будет решаться задача противодействия этим негативным проявлениям, в том числе и коррупционным».

Маркировка пива помогла бы избежать просрочки и дифференцировала на рынке пиво от пивного напитка, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

«Маркировка пива — это абсолютно верно, потому что человеку, взглянув на этот знак, будет понятно, это пиво или пивной напиток. Второе — оно просрочено или нет. Это очень важные параметры, когда человек, не разбираясь, может не увидеть», — сказал Александр Петров РИА Новости.

По мнению главы «Трезвой России» Султана Хамзаева, маркировка может выправить ситуацию на алкогольном рынке, где, по экспертным оценкам, 50-60 процентов контрафакта.