Для сокращения оборота нелегальной продукции Минпромторг планирует за четыре года создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время это требование распространяется на меховые изделия, табачную продукцию, лекарства, обувь, парфюмерию и фотокамеры.

Следующие в очереди — пиво и слабоалкогольная продукция. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, маркировка пива может начаться весной 2021 года. Затем проект будет масштабирован и на другие виды спиртного.

Правительству президент дал срок до 1 декабря, чтобы проработать организационные вопросы. Например, предложить меры поддержки бизнеса в форме субсидирования процентных ставок по займам на приобретение программно-аппаратных комплексов для маркировки товара.

Заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Вера Кононова в действиях Минпромторга видит в первую очередь стремление пополнить казну. «Безусловно, введение обязательной маркировки приведет к увеличению поступлений налогов в бюджет. Обеление оборота товаров увеличит поступления целого ряда налогов», — подчеркнула она.

В частности, для подакцизных товаров, к которым относится, например, пиво, это прежде всего рост собираемости акцизов. Для остальных категорий товаров — налог на прибыль или налоги на доходы, уплачиваемые бизнесом.

По опыту, количество налогоплательщиков, подающих о себе сведения в табачной отрасли, а также в производстве меховых и текстильных изделий, увеличилось после введения обязательной маркировки, продолжила Вера Кононова.

Плата за это — рост издержек производителей, связанных с закупкой кодов и их нанесением, а также участников всей торгово-логистической цепочки, доводящей товар до конечного потребителя. Ведь система маркировки подразумевает сквозной учет продукции. «Не только кассы в магазинах, но и склады должны быть оснащены контрольным оборудованием. Конечно, крупные производители и дистрибьюторы справятся, но не факт, что это будет по силам малому бизнесу», — отметила эксперт.

По словам управляющего партнера консалтинговой компании Topline Натальи Ненашевой, применительно к пивной индустрии маркировка — очень эффективный инструмент увеличения фискальных сборов.

Простой экономический расчет: в 2019-м в России было произведено 800 млн декалитров пива. Это официальная цифра, реальный же объем существенно больше. «Теневой сегмент составляет от 10% до 30%. У малых пивоварен, например, нет обязанности по установке счетчиков, и реальный выпуск продукции может быть гораздо выше декларируемого», — пояснила эксперт.

Пиво — подакцизный товар, поэтому обязательная маркировка сулит казне прямую финансовую выгоду. Акциз уплачивается в размере 22 рубля с литра. Допустим, теневой сегмент составляет 10%. Это 800 млн литров. На выходе государство получит «добавку» в 17,5 млрд рублей, поделилась своими расчетами Наталья Ненашева.

Эксперт напомнила, что с 2021-го пивные магазины не смогут работать по ЕНВД. Их налоговая нагрузка станет пропорциональна объему продаж. А это еще минимум 3–4 млрд рублей дополнительных поступлений в бюджет. «Если же реальная доля теневого оборота пива составляет 30%, то госдоходы увеличатся на 60 млрд рублей в год, что сопоставимо с ожидаемым ростом поступлений после повышения НДФЛ», — отметила Наталья Ненашева.

Эффективность сплошной маркировки можно оценить по табачному рынку. В правительстве подсчитали, что после того, как она стала обязательной, налоговые поступления от реализации сигарет и папирос за полгода выросли на 54 млрд рублей.

Что касается упакованной питьевой воды, то эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2020-го, а завершится 1 марта будущего года.

«В современном мире очень велика доля контрафактной продукции. Даже в такой, казалось бы, безобидной теме, как питьевая вода, контрафакта на рынке может быть до 60%. Что говорить об изделиях из меха, кожи, продуктах питания, алкоголе, табачных изделиях и т.п.», — говорит доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

Многие товары потенциально опасны для здоровья. Так что при введении обязательной маркировки у государства присутствует интерес — защитить потребителей.

Вторая задача — полный контроль над деятельностью предпринимателей, некоторые из которых до сих пор работают «в черную». Как в области налогообложения, занятости сотрудников, так и в вопросах выбора поставщиков, использования некачественных компонентов и «серого» импорта.

Мировой опыт показывает, что обеление рынка требует больших усилий и дорого обходится государству. Однако в данном случае цель оправдывает средства, поскольку позитивный эффект для рынка и потребителей очень высок, убежден собеседник «Профиля».

Порядок можно навести не только в фискальной сфере, но и во внешней торговле. Кроме того, после введение сплошной маркировки товаров будет невозможно сохранять трансграничные схемы по обналичиванию средств, которые зачастую напрямую связаны с разного рода импортом товаров и услуг, считает Игорь Строганов.

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