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«Питтсбург» обыграл «Оттаву», Малкин сделал четыре голевые передачи

07:13 04/03/2020

«Питтсбург» обыграл «Оттаву» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая на домашней арене «пингвинов», завершилась со счетом 7:3, сообщает «МИР 24».

Как отмечается, в составе победителей шайбы забросили Джон Марино (1-я минута), Конор Шири (2), Брайан Раст (20, 54, 58), а также Сидни Кросби (38) и Джейсон Закер (41). За «Оттаву» отличились Джейс Гаврилюк (17), Брэди Ткачук (42) и Коннор Браун (52).

Свою лепту в победу «Питтсбурга» внес и российский форвард Евгений Малкин, сделавший четыре результативные передачи. В последний раз это ему удавалось восемь лет назад – в феврале 2012 года.

В результате «Питтсбург» прервал серию из шести поражений подряд. «Пингвины» набрали 82 очка и занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. У «Оттавы» 58 баллов, она занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе.



