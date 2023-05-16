Пицца – одно воспоминание об этом блюде вызывает улыбку на лице, при этом рот сразу наполняется слюной. Ну разве можно устоять при мысли о тянущемся сыре, нежной и сочной начинке, а также хрустящей корочке? Так что не стоит отказывать себе в удовольствии – заказывайте топовую в пиццу на сайте https://kyiv.monopizza.com.ua/ru, мы же поговорим об истории, разновидностях и причинах популярности такого блюда.

Этапы эволюции пиццы

Историю блюда можно разделить на три условных стадии:

Первые аналоги. Тонкие лепешки начали выпекать более 8 тысячелетий тому назад. Вскоре наши предки стали выкладывать на такие хлебцы разные варианты начинки. Блюдо очень простое, так что аналоги пиццы есть у многих древних народов, включая египтян, греков, евреев и пр. При этом наиболее явным прообразом считается римская фокачча.

Традиционное итальянское блюдо. Фокачча пользовалась огромной популярностью среди простолюдинов как перекус между работой. В XVI веке в Европе появляются томаты, которые быстро становятся незаменимым ингредиентом таких лепешек. Постепенно фокачча трансформируется в привычную пиццу, которая становится народным блюдом в Италии. В конце XIX века в Неаполе открывается первая пиццерия.

Популярность в мире. В начале XX века итальянцы активно эмигрируют в США, куда привозят и свою кухню. Американцы быстро оценили простоту приготовления, прекрасный вкус и превосходные питательные свойства блюда. Вскоре начинается популяризация пиццы по миру.

Самые популярные разновидности

Мясная пицца – это нестареющая классика. Насыщенный вкус, приятный аромат и много, действительно много белков. Комбо из куриной грудки, бекона, ветчины и охотничьих колбасок гарантирует – голодным не останется никто. Переходите на страницу https://kyiv.monopizza.com.ua/ru/menu/pitsa/pica-myasna, и сможете заказать мясную и другие популярные виды пиццы. Один звонок, и идеальный перекус появится на вашем столе, в каком бы микрорайоне Киева вы ни находились.

Также в меню сети ресторанов Monopizza клиенты найдут:

Маргариту – неаполитанская классика с начинкой из моцареллы, томатов и базилика;

дьябола – благодаря перчикам халапеньо вы не скоро забудете остроту этого блюда;

5 сыров – отличается нежным молочным привкусом и реально тянущейся начинкой;

BBQ – порадует ароматом гриля и обилием пикантных соусов;

пепперони – тонкие ломтики колбасы действительно тают во рту;

изысканную прошутто страчетелла и пр.

Благодаря такому разнообразию каждый найдет идеальный перекус!

Основные преимущества пиццы

Среди главных причин популярности такого блюда можно выделить:

высокую скорость приготовления;

огромное разнообразие;

порционность;

невысокую калорийность (если использовать качественные продукты).

Пицца – это вкусно, удобно и максимально питательно. Так что если не знаете, чем сегодня перекусить, тонкие лепешки с любимыми топпингами станут идеальным решением в любой ситуации!