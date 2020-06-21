В Петербурге полиция пришла за организатором экскурсий по крышам. С молодым человеком провели профилактические беседу, посоветовал зарабатывать «более честным способом». Теперь визита правоохранителей ждут и остальные руферы.

Петербургские правоохранители позвонили по одному из номеров, которые нанесены трафаретами на асфальте по всему городу. Так в Петербурге зазывают на экскурсии по городским крышам. Это огромный нелегальный бизнес в Северной столице, процветающий в туристический сезон.

Серьёзных санкций со стороны правоохранителей обычно нет – у руферов огромные сообщества в соцсетях, где есть графики прогулок, адреса крыш и ценники. Не факт, что в городской полиции хватит сотрудников, чтобы поймать все экскурсионные группы. Хотя лазать по крышам – несомненно, опасно.

На ведомственном видео, которое опубликовал телеканал «Санкт-Петербург», молодой человек говорит: «Мы наносим рекламу трафаретами в центральном районе и там же проводим прогулки по крышам. До меня донесли информацию, что этого делать не нужно. Я приношу свои извинения за доставленные неудобства».

Его спрашивают, где именно он водил людей по крышам? «В районе Владимирского проспекта, Фонтанки, Литейного проспекта»

— Прогулки эти безвозмездные или как?

— Нет, за деньги.

— Рекомендуем вам сменить вид деятельности, зарабатывать более честным и правильным путем.

Парень на видео говорит, что его организация называется «Карлсон гид». Беглый поиск по соцсетям – и сразу понятно, что это крупное сообщество с устоявшейся клиентурой. На аватарке руководителя – гордое фото на крыше с Иваном Ургантом, который прошлым летом снимал летние выездные выпуски своей передачи в Петербурге и в том числе лазил по крышам, снимал там видео.

Решила проверить, работает ли «Карлсон» после беседы одного из организаторов экскурсий с полицией? Звоню по номеру, указанному в контактах. Озвучиваю требования: мне нужна крыша с видом на воду (например, на Фонтанку) для свидания. На крыше никого не должно быть кроме нас, свободный беспроблемный вход – обязательно. Не знаю, какие ещё придумать капризы. Но оказывается возможно все, как говорится, за наши деньги – любой каприз. Парень на другом конце провода предлагает свидание или пикник. Разница в том, что конфеты, клубнику и прочие романтические вкусности при покупке свидания предоставляют организаторы. Пикник со своим алкоголем и закуской – 3,5 тысячи. В любое время суток, но записываться надо за пару дней – на крышу очередь. Недёшево – особенно с учётом провального туристического сезона из-за пандемии в этом году. Как видим, профилактическая беседа не сильно повлияла на бизнес.

Традиционно большой куш организаторы экскурсий по крышам могут охватить в ночь «Алых парусов». На крыши в центре города с видом на акваторию Невы, где обычно проходит праздник, народ валит валом, многие крыши перегружены, там не хватает места. В этом году из-за пандемии праздник пройдёт без зрителей, только в виде телетрансляций.

Но петербургских руферов неопределённость не остановила. В сообществе любителей смотреть «Паруса» с крыши выкатили целый прайс-лист: например, вид на шоу и салют обойдётся в 1,5 тыс. рублей, вид на шоу и салют с корабликом в зоне видимости – 3,5 тыс. рублей, а за 6 тысяч «кораблик будет у вас под носом». При этом Финский залив все же крупнее Невы и жилых домов так близко к воде, как в центре, около там нет – то есть «под носом» бриг в любом случае не окажется.