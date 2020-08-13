Портал Deportes&Finanzas опубликовал информацию о пяти самых популярных российских футбольных клубах в социальной сети Instagram за первую половину 2020 года.
Список, который основан на показателе общего количества взаимодействий (лайков и комментариев) пользователей со всеми публикациями в официальных аккаунтах, возглавил действующий чемпион России — питерский «Зенит».
У лидера выявлено 7,01 миллиона взаимодействий. На второй и третьей позициях расположились московские клубы ЦСКА (4,29 млн) и «Спартак» (3,77 млн).
В пятерку лучших также попали «Локомотив» (2,66 млн) и «Ростов» (1,95 млн).
📲⚽🇷🇺 TOP 5 most popular russian football clubs on#instagram during the first half of 2020!
➡ Ranking by total interactions 💙💬
1.@zenit_spb 7,01M
2.@pfc_cska 4,29M
3.@fcsm_official 3,77M
4.@fclokomotiv 2,66M
5.@rostovfc 1,95M pic.twitter.com/rLr7KJzMNI
— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) August 13, 2020
В общей сложности на страницу «Зенита» в инстаграме подписано 684 тысяч пользователей, по этому показателю сине-бело-голубые также лидируют в РПЛ.