Портал Deportes&Finanzas опубликовал информацию о пяти самых популярных российских футбольных клубах в социальной сети Instagram за первую половину 2020 года.

Список, который основан на показателе общего количества взаимодействий (лайков и комментариев) пользователей со всеми публикациями в официальных аккаунтах, возглавил действующий чемпион России — питерский «Зенит».

У лидера выявлено 7,01 миллиона взаимодействий. На второй и третьей позициях расположились московские клубы ЦСКА (4,29 млн) и «Спартак» (3,77 млн).

В пятерку лучших также попали «Локомотив» (2,66 млн) и «Ростов» (1,95 млн).

📲⚽🇷🇺 TOP 5 most popular russian football clubs on#instagram during the first half of 2020! ➡ Ranking by total interactions 💙💬 1.@zenit_spb 7,01M 2.@pfc_cska 4,29M 3.@fcsm_official 3,77M 4.@fclokomotiv 2,66M 5.@rostovfc 1,95M pic.twitter.com/rLr7KJzMNI — Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) August 13, 2020

В общей сложности на страницу «Зенита» в инстаграме подписано 684 тысяч пользователей, по этому показателю сине-бело-голубые также лидируют в РПЛ.