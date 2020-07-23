Санкт-Петербургский «Зенит» сумел набрал 72 очка в завершившемся сезоне чемпионата страны по футболу, повторив рекорд, установленный московским «Спартаком» Олега Романцева в 1999 году.

В заключительном туре РПЛ сезона-2019/20 «Зенит», досрочно ставший чемпионом России, в гостях одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1.

Питерцы выиграли чемпионат с отрывом от преследователей в 15 очков, это также рекорд чемпионатов России. Предыдущее достижение также принадлежало «Зениту» и датируется сезоном-2011/12, когда команда оторвалась от второго места на 13 баллов.

Кроме того, футболисты с берегов Невы выиграли турнир с лучшей разницей мячей в истории РПЛ. В 30 матчах ими было забито 65 мячей и пропущено 18, разница: «+47». В сезоне-2014/15 у питерского клуба разница была «+41», а у казанской команды «+41» — в сезоне-2009. Рекорд чемпионатов России принадлежит «Спартаку» — «+63» в сезоне-1993.

⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/yBveDfc0Up — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 22, 2020

Подопечные тренера Сергея Семака одержал 22 победы, шесть раз сыграли вничью и дважды проиграли по ходу нынешнего сезона. В последний раз «Зенит» проигрывал в сентябре, а затем одержал 15 побед и 4 раза сыграл вничью. Таким образом, их беспроигрышная серия составляет 19 матчей.