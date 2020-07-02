Петербургский «Зенит» обыграл «Тамбов» в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) и оторвался на 11 баллов от идущего вторым московского «Локомотива». Подопечные Сергея Семака могут оформить второе чемпионство подряд уже в следующем туре.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита» благодаря голу аргентинца Эмилиано Ригони на 91-й минуте. У питерцев также отличился Сердар Азмун (43′). Единственный мяч «Тамбова» с пенальти провел Валерий Чуперка (88′).

Беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ достигла 14 матчей — 11 побед и три ничьи. В активе питерцев теперь 59 очков, а занимающий вторую строчку «Локомотив» набрал 48 баллов. В случае победы в следующем туре над «Краснодаром», при осечке «Локомотива» в игре с «Сочи», «Зенит» досрочно оформит чемпионский титул уже 5 июля.

Тем временем замыкающий тройку лидеров «Краснодар» (45 очков) в 25-м туре на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в самой продолжительной игре в истории РПЛ.

Встреча длилась 111 минут 15 секунд из-за того, что главный арбитр Виталий Мешков дважды прибегал к помощи системы видеоассистента рефери (VAR) при определении пенальти, один из которых он назначил, а также добавил несколько минут после столкновения игроков. У «Краснодара» отличился Маркус Берг (13′), у «Ростова» — Ивелин Попов (90’+11) с пенальти.

📈 Таблица #ТинькоффРПЛ после 2⃣5⃣ туров ❓ На каком месте ваша команда? pic.twitter.com/8CoqJovBP2 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 1, 2020

В других матчах тура футболисты московского «Динамо» на выезде сыграли вничью с «Сочи» (1:1) благодаря голу Александра Кокорина с пенальти в добавленное ко второму тайму время, тульский «Арсенал» проиграл грозненскому «Ахмату» (1:3), а «Уфа» разошлась миром с казанским «Рубином» (0:0).