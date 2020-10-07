Новый президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Сергей Чопозов за год намерен разработать концепцию трансферной системы в фигурном катании, дабы регламентировать переходы спортсменов от одного тренера к другому на опыте игровых видов спорта.

В нынешнем сезоне в отечественном фигурном катании произошло сразу несколько громких трансферов. В частности, в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе перебрались Алена Косторная и Александра Трусова, а одиночник Михаила Коляда ушел от своего тренера Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину.

«Мне кажется, не хватает некоторой смены в системе — мне непонятна суть перехода спортсменов от одного тренера к другому, это должно быть профессиональной историей. Неправильно, когда ты полжизни тренируешь спортсмена, а потом в любую секунду он встает и уходит туда, куда захочет, — заявил Чопозов ТАСС. — Моя команда видит решение в разработке системы трансферов в фигурном катании на опыте игровых видов спорта. Она во всех видах в принципе одинакова, различия лишь в нюансах».

По его мнению, у любого спортсмена есть определенная трансферная стоимость, и при переходе в другую команду воспитавшим его школе и тренерам должна быть гарантирована финансовая компенсация.

«Для меня важно, чтобы таких ситуаций как с Плющенко и Тутберидзе больше не было, для этого должна работать система агентов, менеджеров, и только тогда можно будет говорить о потоке финансов в этот вид спорта. То, что происходит в фигурном катании, должно оставаться в фигурном катании — эта ситуация не должна становиться общественным достоянием, не должна в негативном свете обсуждаться на каждом углу, не должна быть камнем раздора», — добавил специалист.

28-летний Чопозов возглавил федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга в сентябре нынешнего года, ранее он работал в хоккее. Также в послужном списке чиновника должность советника губернатора Новгородской области.