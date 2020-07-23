Бывший муж Ольги Бузовой, известный футболист Дмитрий Тарасов попал в настоящий скандал. По возвращении из Казани в Москву, игрок "Рубина" отметился дебошем на борту самолета. Об этом написал в соцсетях один из пассажиров того же рейса.

Все произошло после того, как один из пассажиров решил снять его на видео. При этом футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам еще одного очевидца, в скандале участвовала целая компания. Пить алкогольные напитки они начали еще до взлета, передает Telegram-канал "ЭкСпорт".

При этом им постоянно делали замечания, но они "тупо ржали, не обращая никакого внимания" и "вели себя как свиньи".

Также он отметил, что видео "вроде бы кто-то снимал", но точно не он. При это он подтвердил, что компания по этому поводу угрожала.

Между тем в этой компании якобы нашлось место еще одному футболисту. Это Николай Поярков, который покинул "Рубин" и вернется в "Ростов" после аренды.

Кстати, скандал с Тарасовым на этом не закончился. Он грубо ответил сотруднику "Пятого канала", попытавшемуся докопаться до истины. "А вы кто, чтобы задавать мне вопросы вообще?" — спросил он у сотрудника СМИ. Об этом сообщает сайт канала.