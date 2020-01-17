В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года, оно было обнаружено на чердаке одного из старых домов.

Как рассказал поисковик Сергей Бауэр, послание было написано солдатом, возможно, офицером и было адресовано скорее всего жене.

Перевод письма опубликовало изданием TverLife. Судя по тексту, солдата звали Фриц, его семья проживала в Халлингене. Предположительно, у него было двое детей школьного возраста.

«Дорогая Труда. Только что я получил это письмо от 4. (Суббота). Известие о Маиуэре сильно напугало меня, как, должно быть, и тебя. Да, это очень страшно. Надеюсь, это больше не повторится… Время становится все ужаснее. Из одного ужаса в другой», – говорится в письме.

Судя по тексту, солдаты гитлеровской Германии не сомневались в победе над Советским Союзом.

«От окончательной победы мы, безусловно, недалеко. Судьба одного не беспокоит другого. Каждый видит, как он умирает или переживает, но мы выросли благодаря национальному образованию этого великого времени», – говорится в послании.

В декабре сообщалось, что американец случайно обнаружил на пляже Кейп-Код в штате Массачусетс закопанную в песок стеклянную бутылку, в которой обнаружилось письмо, датированное маем 1983 года.