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Писатель-фантаст, автор цикла «Песнь Льда и Огня», по мотивам которой телеканал NBO снял сериал «Игра престолов», благодаря самоизоляции из-за коронавируса, заканчивает новый роман «Ветры зимы».

О своих творческих буднях он рассказал в посте под названием «Странные дни», который опубликовал в блоге.

«По правде говоря, я провожу больше времени в Вестеросе, чем в реальном мире, пишу каждый день. В Семи королевствах все довольно мрачно… но, может быть, не так мрачно, как здесь», — написал 71-летний фантаст.

Мартин пообещал поклонникам, что, пока живет в Нью-Мексико, позаботится о себе сам.

«Для тех из вас, кто, возможно, беспокоится за меня… да, я осознаю, что нахожусь в самой уязвимой группе населения, учитывая мой возраст и физическое состояние. Но сейчас я чувствую себя прекрасно, и мы принимаем все разумные меры предосторожности. Я один в отдаленном изолированном месте, в сопровождении одного из моих сотрудников, и не собираюсь выходить в город или встречаться с кем-либо», — успокоил Мартин фанатов.

Писатель отметил, что в сложившейся ситуации: с карантинами, блокировками и социальной изоляцией, все привычные способы развлечься уступают самому лучшему, доступному, проверенному веками.

«Чтение-лучший способ скоротать время. Настали странные дни. Как бы я ни был стар, я не могу припомнить, чтобы когда-нибудь переживал что-то подобное», — философски заключил Мартин.

А британского актера Энтони Хопкинса самоизоляция вдохновила на концерты для кота. Один такой он записал на видео и выложил в соцсеть — ролик просмотрели миллионы зрителей.

Ранее Эмилия Кларк — актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Игра престолов», похвасталась украденным со съемок сувениром. А в чем секрет успеха сериала, пытались разобраться эксперты и киноведы.

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