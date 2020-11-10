Писатель Денис Драгунский считает, что маркировку книг следует отменить, он рассказал, что считает необходимым писать на книгах рекомендации: «Для старшего возраста», «Для школьного возраста», «Для дошкольного возраста», а не указывать точную цифру, сообщает «МИР 24».

— Меня ужасно смешит маркировка «16+» или «18+»… Я понимаю, что это книжка для детей и книжка для взрослых, но разница между 16-ю и 18-ю годами в восприятии ребенка — у меня не получается придумать, что там должно быть… Думаю, что с этим пора заканчивать: в законодательном плане эти маркировки просто отменить, — сказал писатель.

Также он предполагает, что школьники, начиная с восьмого класса, должны читать любую художественную литературу.

Ранее ФАН писал, что сотрудники московских библиотек предложили родителям самых маленьких детей прочитать им книги «Котенок Шмяк» и «Вдохновляющие истории».