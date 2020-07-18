в субботу со ссылкой на данные интернет-портала Maritime Bulletin.

В заявлении компании Alison Management Corp, владеющей танкером, отмечается, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. По данным портала компании Dryad Global, занимающейся морской безопасностью, все произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно направлялось из столицы Того.

«Alison Management Corp, являющаяся управляющей компанией…танкера MV Curacao Trader,… сообщает, что ее судно подверглось нападению пиратов примерно в 210 морских милях от побережья Бенина в 11:00 по местному времени 17 июля. 13 из 19 членов экипажа украинцев и россиян были взяты в заложники пиратами», – приводит текст из заявления компании интернет-портал, ведущий в хронику морских происшествий, происходящих в мире.

Подчеркивается, что сейчас танкер дрейфует с ограниченными возможностями на борту, к нему на помощь уже направилось другое судно.

До этого в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже рассказали, что посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть россияне.

Ранее радио Sputnik сообщило, что пираты освободили трех россиян, взятых в плен в водах Бенина.

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